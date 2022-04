Nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport, Fabio Capello ha parlato di una possibile operazione di mercato della Juventus: "Giovane, ha qualità, visione di gioco notevole e sa entrare in area. Con un dinamismo che ormai manca a Dybala. Però bisogna vedere se ha la personalità per vestire la maglia della Juve. In Nazionale non ha sentito il passaggio dal Sassuolo: ha un grande potenziale".