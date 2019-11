L'ex allenatore di Juventus e Milan, Fabio Capello, ha parlato a Sky Sport commentando la vittoria dei bianconeri con gol di Dybala e, in particolare, della sostituzione di Ronaldo.



MEGLIO DYBALA DI RONALDO - "In questo momento Cristiano Ronaldo non sta bene e si vede. Dybala sta bene e fa la differenza. Lui e Douglas Costa fanno vincere le partite anche senza Ronaldo e la Juventus non è più dipendente da Ronaldo".



SARRI - "Bravo Sarri a toglierlo, ci vuole personalità nel fare questa scelta. Non sta bene, va recuperato sul piano fisico. Bisogna aspettare e recuperarlo, anche se non è stato bello il gesto di andare nello spogliatoio".



NON DRIBBLA PIU' - "Credo che vada detto, non dribbla più un giocatore da 3 anni. Bisogna essere onesti nel dirlo, mentre Douglas Costa e Dybala saltano l'uomo nello stretto, è lì la differenza".