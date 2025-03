Capello: "Milan, qual è la catena di comando? I tifosi non sanno a chi dare la colpa. Juventus, Giuntoli è a un bivio"

Getty Images

, ex allenatore di Roma, Juventus e Milan tra le altre, ha analizzato così il momento della società rossonera e di quella bianconera, attraverso uno dei suoi classici interventi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.Se l’allenatore scelto a inizio stagione finisce per non convincere, se le strategie di mercato non hanno funzionato, dovrebbe essere possibile individuare una figura dirigenziale che quei giocatori e quell’allenatore li ha scelti, invece in casa rossonera non è ancora chiaro chi fa cosa.. Persino i tifosi sono in confusione, non sanno a chi dare davvero la colpa per una stagione che rischia seriamente di chiudersi senza un posto nella Champions che verrà”.

e aiutare il proprio tecnico — Fonseca prima e Conceiçao poi — a plasmare la squadra, invece non solo non hanno preso in mano la situazione, ma hanno vissuto i loro peggiori momenti proprio in questa annata. È probabile che su tutti e tre ci sia stato un errore di valutazione: si pensava che fossero dei leader ma non lo sono. Per questo il futuro appare persino più incerto del presente:

“Alla Juventus c’è una situazione più chiara, e di conseguenza sono più chiare anche le responsabilità:(e dei soldi investiti). Motta ha pagato come sempre succede in queste situazioni, ma: la società accetterebbe un’altra stagione deludente come questa?”