L'evoluzione del gioco del calcio ha fatto sì che quelli che, oggi sono diventatinello sviluppo della manovra della propria squadra. Quelli che, fino a poco tempo fa, erano i terzini, oggi sono molto di più: esterni a tutta fascia, che oltre a saper difendere devono, soprattutto, saper attaccare. E, perché no?, anche sapersi accentrare, fare quasi le mezzali, partecipare al gioco, soprattutto nelle squadre che puntano ad avere e gestire tanto il pallone. Caratteristiche che si riassumono perfettamente in, esterno brasiliano che asi è rivelato un fattore fin da inizio stagione.Dopo l'ottimo campionato di Serie B dello scorso anno, il classe '99 si è confermato anche in una categoria superiore.a livello europeo tra i giocatori del suo ruolo. Una scommessa decisamente vinta quella di Adriano Galliani, che nel settembre 2020 investì circa quattro milioni di euro per strapparlo al Corinthians e ora si prepara a riceve offerte di almeno cinque volte superiori.Oltre alle big italiane,su tutte, per Carlos si stanno attivando diversi club di Premier League. Il, in particolare,a fine stagione, soprattutto se, come oggi sarebbe, i Magpies dovessero centrare la qualificazione alla Champions League. Un salto verso l'alto, dopo quello compiuto la scorsa estate, che non spaventa il brasiliano. Corsa, dribbling, qualità, assist e gol: Carlos Augusto ha tutto per non fermarsi.