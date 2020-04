Massimo Carrera, ex vice-allenatore della Juve ai tempi di Conte, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Gasperini in una big? E' una decisione personale, come nell’estate scorsa. Non entro nel merito, tuttavia sarei curioso di capire chi potrebbe prenderne il posto. Il rischio ci sarebbe, ma ripeto: l’Atalanta non ha nulla in meno rispetto a Lazio, Inter, Roma, Napoli e Milan. Lotta stabilmente per i primi quattro posti ed è ai quarti di Champions: ci penserei bene prima di cambiare, ormai è una big italiana".