James Pallotta si espone sul caso plusvalenze che nelle ultime ore ha travolto anche il mondo Roma. L'ex presidente ha rilasciato un commento a riguardo a LaRoma24, smentendo l'ipotesi che durante il suo mandato (dal 2011 al 2020) la società abbia in qualche modo gonfiato i bilanci con false plusvalenze.



Cosa pensa dell'inchiesta della Gdf sulle operazioni di mercato della Roma nel suo periodo di presidenza?

Pensa che la Roma abbia sbagliato qualcosa? "No, assolutamente nulla. Non c'è stato mai un problema nelle nostre operazioni di mercato".