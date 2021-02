Aperto un procedimento dall'Uefa, ma la relazione dell'ispettore va in soccorso dello staff romeno sotto accusa per razzismo durante il match di Champions League Psg-Basaksehir dell'8 dicembre.



NIENTE RAZZISMO - "Niente razzismo, nessuna discriminazione da parte degli arbitri. Perché in romeno 'negru' vuol dire nero senza connotazioni offensive": la relazione spiega che l'espressione fu usata dal quarto uomo Sebastian Coltescu solo per distinguere fra i membri della panchina del Basaksehir chi andava sanzionato (il vice allenatore, il camerunese Webo).



LE PAROLE DI COLTESCU - L'arbitro romeno ha commentato così: "Grazie a tutti quelli che hanno presentato la notizia dal primo momento nel modo giusto, senza esagerazioni e deviando dalla verità. E che faranno altrettanto ora, per rispettare la verità vera. Sarò a disposizione del calcio romeno fino alla fine. Non a livello internazionale, dove la mia esperienza si è conclusa, ma solo per motivi di età".