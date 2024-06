Caso rapimento Pogba: gli indagati volevano diventare suoi agenti dopo Raiola

Getty Images

Un documentario de L’Equipè ha svelato alcuni clamorosi retroscena riguardo il caso del rapimento di Paul Pogba, Come viene raccontato dal media francese, alla morte di Mino Raiola, agente del giocatore,. In particolar modo, due delle sei persone indagate hanno immaginato di prendere il posto del compianto Raiola. Si tratta, infatti, di Mamadou M. e Adama C., due amici d'infanzia del giocatore che avrebbero organizzato la notte del rapimento, che ambivano a questa posizione privilegiata.

Il caso, venuto alla luce nell’agosto 2022, è stato chiuso dal giudice istruttore incaricato dell'inchiesta che ha concluso le sue indagini alla fine dello scorso maggio, come riportato dall'AFP., una delle quali è ancora in custodia cautelare. Gli indagati, ricordiamo, sono tutte persone vicine a Paul Pogba, compreso il fratello maggiore Mathias.. Erano presenti tre amici d'infanzia e due vecchie conoscenze del quartiere in cui la famiglia Pogba è cresciuta, a Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne). Sono stati incriminati a Parigi per estorsione con arma e sequestro di persona in una banda organizzata, oltre che per associazione a delinquere. Tutti i sospettati hanno da sempre negato le accuse, sostenendo di essere stati anch'essi vittime dei rapinatori e di essere stati attaccati perché Paul Pogba si era rifiutato di pagare la somma richiesta.