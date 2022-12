Intervenuto alla Bobo tv, l’ex calciatore, Antonio Cassano, ha risposto al suo ex allenatore, Fabio Capello, che poche ore prima aveva criticato l’operato di messi fino alle semifinali del Mondiale, spiegando come il campione argentino, a parer suo, avesse camminato in campo fino a quel momento. La replica di Cassano non si è fatta attendere, queste le sue parole.



“Capello, io ti voglio bene e non ti offendo, non lo farei mai. Ma quando dici che Messi camminava fino in semifinale, stai dicendo una stupidaggine. Come dice Guardiola, Messi è sempre connesso, non deve correre tutto il tempo. Ti voglio bene, penso e spero che tu lo abbia detto scherzando”