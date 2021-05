Intervenuto alla Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato di Nicolò Barella, spiegando: "Lo ripeto, a me non piace. Non mi dà niente: corre, corre, corre. L'altro giorno parlavamo di Xavi e Iniesta e ora di Barella. Fa tanta legna, per Conte va bene perché fa tanta intensità, a me piace più un Locatelli che gioca a calcio. Barella corre, corre, fa casino, si fa ammonire. Non mi piace, non ci posso fare niente".



SU PIRLO - "Complimenti, sono quattro mesi che è in discussione. Ha vinto due trofei e portato la Juve in Champions, specie per il coraggio di domenica. Spero possa rimanere e che Ronaldo possa andare via, è stato massacrato Pirlo. Se la Juve tiene Pirlo la applaudirò, vuol dire che ha preso una decisione da grandissima società e Agnelli da grandissimo presidente. Pirlo ha fatto quello che doveva fare in un anno tremendo con Ronaldo che è un tappo per Andrea".