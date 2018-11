Antonio Cassano di nuovo alla Sampdoria? Appese le scarpette al chiodo, l'ex attaccante blucerchiato può tornare in Liguria: come scrive Il Secolo XIX, infatti, c'è stato un incontro, nei giorni scorsi, tra Fantantonio e Massimo Ferrero, che hanno pranzato insieme a Genova.



DUE IPOTESI - Ufficialmente è stata una semplice rimpatriata, ma in realtà si sta studiando un inserimento alla Samp di Cassano. Due le ipotesi: o una semplice collaborazione o, dopo il corso da ds a Coverciano, anche qualcosa di più.