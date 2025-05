Cassano: "Juventus, Tudor fac-simile di Gasperini, mi piace"

Gianluca Minchiotti

37 minuti fa



Antonio Cassano, ai microfoni di Viva el Fútbol, parla della Juventus e di Igor Tudor: "La Juventus ha un solo obiettivo. Nell'identità della Juve devi correre, lottare e attaccare. Tudor mi piace perché gioca uomo contro uomo, è un fac-simile di Gasperini. Gli piace attaccare, con idee diverse - riporta TuttoJuve.com -. E' arrivato da due mesi, non avrei creduto, prima che arrivasse lui, che la Juve entrasse in Champions. Tudor merita la riconferma. Conceicao uno dei migliori in campo".



Sulla Juventus e su Tudor si esprime anche il padrone di casa di Viva el Fútbol, Lele Adani: "Nel momento in cui ti connetti con Tudor e capisci il suo modo di lavorare, oltretutto ha una storia con quei colori, è importante farlo lavorare. La Juventus analizzerà la situazione top manager-top player. Tudor ha messo il suo credo e la sua personalità nel lavoro, ma era difficile pensare che la Juve non entrasse in Champions".