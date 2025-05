Cassano: "L'Inter non meritava la finale. Inzaghi fa un calcio difensivo, non vedo differenze con Allegri"

si giocherà, sabato 31 maggio 2025, la finale della Champions League contro il Paris Saint Germain. Nel corso della trasmissione Viva El Futbol l'ex attaccante di Inter, Milan e Roma fra le altre,, ha commentato la doppia semifinale contro il Barcellona prendendo però una posizione netta contro il gioco mostrato dai nerazzurri di"Mi sono emozionato per Acerbi che nella vita ne ha passate tante, merita questa gioia"."Ha fatto gol Frattesi, come a Monaco. Frattesi non viene ca… da nessuno poi entra e segna”

“Andiamo nello specifico: tra andata e ritorno meritava l’Inter? Secondo me no. Sommer ha fatto parate che ricorderà per tutta la vita. Io da tifoso non sono felice, di più. Però ripeto: l’Inter non meritava di passare, è stata anche un po’ fortunata, queste partite epiche vengono fuori ogni morte di Papa e siamo nel periodo del Conclave”.“Il Barcellona tra andata e ritorno ha giocato meglio, meritava ampiamente la finale, poi l’Inter s’è ritrovato sopra di due gol grazie a Lautaro che si è sacrificato e che è un serio candidato per il Pallone d’oro. Però Yamal volava sulle acque, Pedri meraviglioso, De Jong avrà sbagliato un sol pallone, amo questo Barcellona anche se da interista sono felice ed emozionato".

"L’identità dell’Inter è difensiva col suo 5-3-2 ed è riconoscibile per questo. Allegri ha fatto 2 finali col 3-5-2 lo ricordate? Non vedo differenze e sapete cosa penso di Allegri. Se io ho distrutto le due coppe dei campioni consecutivi di Ancelotti dicendo che ha giocato di m….volete che parli di upgrade per l’Inter che nel secondo tempo si è solo difesa?"L’Arsenal mi è piaciuto, ha creato tantissimo. Ai miei figli avevo detto l’altro giorno che faceva più paura il Psg in finale che il Barcellona in semifinale perché è più completo e sa difendere, si ambientano in tutte le partite, sanno fare tutto. Al 95′ Hakimi attaccava ancora ma difendeva, Kvara ha fatto anche il terzino, sarà una bellissima finale