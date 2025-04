L'Inter può arrivare a 68 partite in stagione: Inzaghi verso il Milan di Ancelotti, lo scenario col sogno Triplete

. Stando a guardare come sta proseguendo l’annata del club nerazzurro, sino a ora il tecnico piacentino può ritenersi più che soddisfatto, dato che l’Inter si trova prima in campionato (a +3 dal Napoli di Antonio Conte), in semifinale di Coppa Italia (cresce l’attesa per il ritorno contro il Milan) e idem in Champions League, dove Lautaro e compagni hanno appena eliminato il Bayern Monaco mantenendo accesa quella fiamma diretta a quel sogno e a quella parola così dolce che richiama i ricordi del 2010: Triplete.

Ma torniamo a quel mantra di Inzaghi: giocare più partite possibili. Sì, ma quante?– in attesa della sfida nel giorno di Pasqua contro il Bologna -,Ma il numero dei match da disputare sino al termine della stagione è destinato a salire ulteriormente e a regalare a Simone Inzaghi l’ennesimo record della sua esperienza sulla panchina nerazzurra:, infatti,– considerando le tre sfide del Girone al Mondiale per Club -. Ma questa situazione si verificherebbe se malauguratamente l’Inter dovesse essere eliminata dai rossoneri in Coppa Italia e dal Barcellona in Champions League.

20/04/2025 alle ore 18:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Inter)

23/04/2025 alle ore 21:00 in Coppa Italia contro il Milan (Inter - Milan)

26/04/2025 alle ore 18:00 in Serie A contro la Roma (Inter - Roma)

30/04/2025 alle ore 21:00 in Champions League, Semifinali, contro il Barcellona (Barcellona - Inter)

03/05/2025 alle ore 20:45 in Serie A contro il Verona (Inter - Verona)

06/05/2025 alle ore 21:00 in Champions League, Semifinali, contro il Barcellona (Inter - Barcellona)

11/05/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Inter)

18/05/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Inter - Lazio)

25/05/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como – Inter)

17/06/2025 alle ore 18.00 locali contro il Monterrey (Monterrey-Inter)

21/06/2025 alle ore 12.00 locali contro gli Urawa Red Diamonds (Inter-Urawa Red Diamonds)

25/06/2025 alle ore 18.00 locali contro il River Plate (Inter-River Plate)

Al momento,– grazie alla disputa di una singola finale in stagione, tra Coppa Italia e Champions –. Ma– includendo anche per il Mondiale per Club –. E’ possibile? Sì perché il conto è presto fatto: 38 in Serie A, 15 in Champions League, 5 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa Italiana e 7 al Mondiale per Club. Arrivando sino in fondo in ogni competizione, si raggiungerebbe la cifra straordinaria di 67 partite stagionali, con la variabile da considerare del famoso – e possibile – spareggio Scudetto con il Napoli, un'ipotesi che si verificherebbe solamente se le due squadre arrivassero a pari punti al termine del campionato di Serie A.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Un’ eventualità da considerare a tutti gli effetti.: alle ipotetiche 68, infatti, si aggiungerebbero anche ulteriori 8 match con le rispettive selezioni Nazionali (sarebbe il caso di Barella, Bastoni e Lautaro, giusto per citare degli esempi).