Antonio Cassano, in diretta su Twitch con Vieri e Adani, parla di Rodrigo De Paul, trequartista dell'Udinese che piace all'Inter: "Non mi convince tanto, perché ha buone qualità, fa cose interessanti ma ho dei dubbi. Può fare parte di una grande squadra? Sicuramente in una rosa di una big può stare, se penso che all'Inter c'è Roberto Gagliardini, quello è un altro giocatore... Dà qualità, cambio di passo. Può stare tranquillamente all'Inter e ancor di più al Milan".