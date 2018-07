Intervenuto a Vanity Fair, l'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, ha parlato di Critiano Ronaldo e Lionel Messi, esprimendo la propria preferenza in merito ai due campioni.



“Ronaldo? Non gli manca niente, sia chiaro, ma il punto è un altro. A me piace da matti il tennis. Ecco, Cristiano è come Nadal, un atleta fantastico, costruito sul talento ma anche grazie al lavoro, alla volontà. Federer invece è Messi. È classe pura, artistica. Sono due fenomeni diversi e ovviamente si può preferire o tifare per l’uno o per l’altro, ci mancherebbe. Io sto con Messi, perché è uno che potrebbe fare la differenza anche da fermo, che non ha quasi bisogno del fisico. Ho anche chiamato il mio secondo figlio col suo nome“.