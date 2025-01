Catania-Giugliano: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Momento difficile sia perche(a secco di vittorie da 3 gare), quello che avvicina le due squadre all'incrocio valido per la ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C.Etnei chiamati a consolidare il piazzamento Playoff e provare a ridurre il gap col maxi-treno di testa, chance questa troppo ghiotta visti i continui cambi di scenario delle ultime settimane. I campani, appena un punto sotto alla squadra di Toscano, possono continuare a coltivare ambizioni senza però mai distogliere lo sguardo da ciò che succede alle proprie spalle.Di seguito ciò che c'è da sapere su Catania-Giugliano: data e orario del match, le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

CATANIA-GIUGLIANO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING* Partita: Catania-Giugliano* Data: domenica 26 gennaio 2025* Orario: 12:30* Canale TV: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)* Streaming: NOW, Sky GoPROBABILI FORMAZIONICATANIA (3-4-2-1): Farroni; Castellini, Quaini, Anastasio; Raimo, Jimenez, De Rose, Lunetta; Carpani, Stoppa; Inglese. All. Toscano.GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Vallarelli, Celeghin, Peluso; Masala, Padula, Balde. All. Bertotto.

DOVE VEDERE CATANIA-GIUGLIANO IN TVCatania-Giugliano sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (251).Catania-Giugliano, in streaming, sarà visibile su NOW e Sky Go.