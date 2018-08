Vincenzo Cavaliere, agente FIFA con base operativa in Croazia. conoscitore del calcio croato, ha parlato a RMC Sport della possibilità di vedere Luka Modric all'Inter: "Le percentuali di vedere Modric all'Inter sono molto alte. Lui vuole cambiare e vuole nuove motivazioni: so che il giocatore ha un debole per la squadra nerazzurra. L'Inter ha tanti buoni giocatori in rosa e questo può essere un altro fattore importante per convincerlo. Il suo cartellino può valere sui 40 milioni. Ha 33 anni e per un giocatore della sua età è complicato chiedere più soldi".