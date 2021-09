". Un parere sempre più condiviso dache, analizzando il delicato inizio di stagione della, invitano Massimiliano Allegri a prendere definitivamente atto del fatto che questa squadra non sia che una lontana parente di quella guidata fino a due anni fa. E che, come tale, vada condotta fuori dalla crisi seguendo dei princìpi e un'idea di calcio rispetto a quella che ha caratterizzato la prima era bianconera del tecnico livornese.che ha problemi strutturali più profondi. E così le difficoltà di natura tattica palesate da Allegri si sommano ad- "Non è più il momento di gestire, ora serve allenare". Una frase che, se fosse stata pronunciata soltanto da- uno degli osservatori più preparati nel panorama italiano e forse per questo capace come pochi di alimentare il dibattito - avrebbe probabilmente riportato in auge certe discussioni da Bar dello Sport sull'ex volto di Sky e riacceso l'ormai stucchevole rivalità tra "giochisti" e "risultatisti". Se però ad esprimersi in questi termini, non più tardi di mercoledì sera al "Club" di Sky Sport, è un opinionista dai toni più sfumati come, allora sarebbe il caso di fermarsi un attimo e riconoscere in maniera oggettiva cheUn gioco poco propositivo e sempre meno al passo coi tempi e la scelta di incentrare le sue analisi sugli atteggiamenti caratteriali piuttosto che sulle disamine tecniche.- Anzi,Dove sta scritto che soltanto un allenatore abbia le conoscenze e il sapere per affrontare determinate questioni? Il palmarés di Allegri, il lungo elenco di titoli conquistati nei suoi primi 5 anni alla guida della Vecchia Signora, ha legittimato il suo modo di vedere il calcio quando la rosa bianconera era imbottita di campioni dalla forte personalità;Evitando magari di gettare la croce addosso a chi, per caratteristiche (Chiesa, Kulusevski, Kean), farà sempre fatica ad interpretare le partite in maniera prettamente difensivista e coprire sistematicamente 70 metri di campo. "Non è più il momento di gestire, ora serve allenare": non lo diciamo solo noi, iniziamo a pensarlo un po' tutti...