e non è mai stato un problema legato all'una e all'altra squadra., nel lungo periodo,Un prodotto divenuto più difficile da vendere ed esportare all'estero per una serie di motivi, dalle infrastrutture spesso fatiscenti che fanno da cornice a partite sempre meno esteticamente appaganti e con sempre meno campioni in campo.- in cui il tentativo di far giocare il più possibile e di favorire gli alti ritmi dovrebbe essere la prerogativa principale e in cui è giunta l'ora di applicare correttamente la norma del vantaggio - e un rapporto sempre più complicato con quello strumento, il VAR, che avrebbe dovuto portare una svolta in positivo. Ma- per la prima volta - nel concitato post-gara della sfida con l'Udinese- Errare è umano ma perseverare diventa diabolico ein due partite che coinvolgevano squadre coinvolte nella corsa scudetto e in quella per la salvezza - il "famigerato"di Milan-Udinese è lo stesso di Inter-Venezia -Per la cronaca, il fischietto della sezione di Ostia - che nel match di ieri sera dei rossoneri contro la formazione di Cioffi partecipava per l'ottava volta in carriera ad una gara della massima categoria e chenell'azione che portò al momentaneo pareggio dell'Inter. Col difensore del Venezia costretto a chiudere la partita con un evidente rigonfiamento all'altezza dello zigomo.- In una stagione funestata in più circostanze e ad ogni latitudine da sviste di tutti i tipi,e di come il ricambio generazionale alle spalle dei più esperti si stia rivelando più complicato del previsto. Un quadro che spiega parzialmente come persino l'operato del designatore debba tenere conto di queste oggettive criticità, ma chee in cui si determina il raggiungimento o meno di certi obiettivi. Sportivi ma anche economici.Che fine ha fatto il prezioso laboratorio della Serie B, nel quale le pressioni sono altrettanto importanti ma la visibilità è leggermente inferiore a quelli di palcoscenici come San Siro, il Maradona, lo Stadium o l'Olimpico? La gavetta deve ancora avere un valore e soprattutto eviterebbe certe figuracce in mondovisione, a maggior ragione in tempo di VAR. Ne va della credibilità di un intero movimento.