Alla vigilia del congresso di Roma, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parlato al quotidiano francese Le Monde dei suoi progetti per il futuro, soffermandosi in particolare sulla possibile introduzione della Superlega: "Escludo qualsiasi lega chiusa. Ucciderebbe il calcio e sarebbe noioso vedere PSG-Juventus ogni settimana".



Il numero uno del massimo organismo europeo ha risposto picche anche all'idea avanzata dalla Fifa di una nuova coppa del mondo per club: "È un progetto da 25 miliardi di dollari di cui non sappiamo nulla, finanziato da un fondo estero di cui ignoriamo l'identità. Rimaniamo contrari poiché vogliamo sapere chi c'è dietro. Il calcio non è in vendita".