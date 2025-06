Getty Images

Fiorentina, Dodò in bilico. Pioli porta a Firenze il fedelissimo Calabria?

59 minuti fa

2

La Fiorentina riflette sul futuro di Dodò. Il terzino brasiliano, sotto contratto fino al 2027, ha ricevuto un’offerta di rinnovo lo scorso gennaio, ma non ha mai risposto alla soicietà. Il club viola è disposto a trattenerlo anche senza prolungamento ma su di lui hanno iniziato a scatenarsi diverse voci relative al mercato. Il club non si opporrebbe di principio ad una cessione, ma lo cederebbe solo di fronte a un’offerta importante, intorno ai 30 milioni di euro. A scriverne questa mattina è la Gazzetta dello Sport.



SOSTITUTO - In ogni caso, servirà un altro terzino destro, in caso di una partenza dell'ex Shakhtar: nella scorsa stagione è spesso mancata un’alternativa a Dodò. Tra le ipotesi c’è quella che porta a Davide Calabria, classe 1996, che dopo il periodo passato in prestito al Bologna potrebbe arrivare a parametro zero. L'ex capitano del Milan è ben conosciuto da Pioli, il nuovo tecnico della Fiorentina, che potrebbe accoglierlo come rinforzo affidabile ed esperto. La situazione resta fluida, ma il club viola si prepara a ogni scenario per garantire copertura nel ruolo.