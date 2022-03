Luis Campos verso il Celta Vigo, nel ruolo di consulente esterno per gli acquisti. A confermarlo il presidente del club galiziano, Carlos Mouriño all'agenzia EFE: "Stiamo portando avanti il lato imprenditoriale nello sport, qualcosa che sta diventando sempre più normale. Certo, non potevamo avere Luís Campos per conto nostro, ricadremmo nell'illusione di voler costruire una grande squadra, mettendo a rischio l'economia del club. Abbiamo trovato una buona soluzione, che consiste nel condividere lo stesso consulente esterno tra le altre squadre in Europa".