Williot Swedberg non sta convincendo il Celta Vigo. Dopo averlo acquistato quest’estate dall’Hammarby (5 milioni di euro il costo del suo cartellino), il giovane centrocampista svedese non ha sfruttato le sin qui poche occasioni concesse da Carlos Carvalhal. Per questo motivo, come riporta AS, il 18enne può partire in prestito nella prossima finestra di mercato.