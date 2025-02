Celtic-Bayern Monaco: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

E' arrivato il momento dei playoff, primo turno della fase a eliminazione diretta di Champions League 2024/25. Dopo la fine della League Phase, le squadre che si sono classificate nelle posizioni dalla nona alla ventiquattresima si giocano gli otto posti rimanenti per raggiungere le prime otto agli ottavi di finale. Una di queste sfide è quella, molto meno a senso unico di quanto dice la carta, tra ile il, 21esimo e 12esimo nella prima parte di torneo. E' la sfida tra Brendan Rodgers e Vincent Kompany, i due tecnici, che ormai più di 10 anni fa si sono contesi una delle Premier League più avvincenti del Nuovo Millennio con Liverpool e Manchester City (di cui Kompany era capitano). Chi passa, affronta una tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen agli ottavi.

Partita: Celtic Glasgow-Bayer Leverkusen

Data: 12 febbraio 2025

Orario: 21.00

Canale tv: TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport (252)

Streaming: Sky Go, NOW

: Schmeichel; Ralston, Scales, Trusty, Schlupp; Engels, Bernardo, McCowan; Maeda, Kenny, Hyun-Jun. All. Rodgers: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Coman; Kane. All. Kompany

- Il match tra Celtic Glasgow e Bayern Monaco sarà visibile su Sky. La partita andrà in onda su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (252). La partita sarà visibile anche in chiaro, gratis, su TV8 (canale numero 8 del Digitale Terrestre).- Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, a loro dedicato e fruibile sui vari device portatili. Un'altra opzione è offerta da NOW: in tal caso basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.