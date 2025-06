Milan, trattativa col Bruges per Jashari: i dettagli

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Il Milan ha messo gli occhi sul miglior giocatore del campionato belga.. Le relazioni sono tutte positive, il Milan è sulle sue tracce da mesi e già da tempo sta portando avanti i contatti per provare a portarlo in Italia. Tare è al lavoro per avvicinarsi alla richiesta, il giocatore ha dato apertura al trasferimento ma su di lui ci sono anche società estere.- L'indiscrezione dell'interesse da parte del Milan è arrivata da Sportitalia, oggi tra la valutazione che fa il Bruges del giocatore e quella del Milan ballano circa 8 milioni: 35 la richiesta, 27 la proposta. Una distanza che si proverà a ridurre nei prossimi giorni,. Sul giocatore c'era anche la Juventus che l'aveva seguito nella scorsa stagione, ma con l'addio di Cristiano Giuntoli per i bianconeri è diventata una pista più fredda.

- Jashari è una mezz'ala moderna di grande prospettiva, 23 anni tra un mese e mezzo e più di 50 partite nell'ultima stagione tra campionato e coppe, tre gol e sei assist più altri due in nazionale in un'amichevole contro gli Stati Uniti;, club dove ha fatto tutte le giovanili. Contratto in scadenza nel 2029 e nessuno sconto da parte del Bruges, intanto il Milan spinge per Ardon Jashari.