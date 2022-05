Tra le voci che impazzano di questi tempi per quanto riguarda l’eventuale cessione della Sampdoria, alcune coinvolgono soggetti italiani. In particolare, il più chiacchierato è Zanetti, patron della Segafredo, il cui profilo circola da parecchio. Secondo alcuni rumors, Zanetti avrebbe anche incontrato i gemelli del gol, Roberto Mancini e Gianluca Vialli, che pare resti sempre molto attento alle vicende societarie genovesi, nei mesi scorsi nella sede dell'azienda a Sesto di Rastignano, vicino a Bologna.



La pista è stata sempre smentita da Vidal e anche dai diretti interessati, così come è stata subito negata anche la voce di un interessamento di Pietro Pizzarotti, ex presidente del Parma. Pizzarotti, facente parte di una famiglia che gestisce un gruppo di ingegneria civile con un alto fatturato, secondo Il Secolo XIX avrebbe avuto l’appoggio del ds Daniele Faggiano, in ottimi rapporti dai tempi del Parma. L’estate scorsa si era parlato anche di una cordata Pizzarotti-Faggiano per rilevare il Trapani. Pizzarotti si sarebbe proposto anche per entrare come socio.