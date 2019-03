Laè sempre alla finestra, in attesa della proposta decisiva per la cessione del club. Domenica il contatto diretto tra il presidente blucerchiato Massimo Ferrero e il possibile nuovo numero uno di Corte Lambruschini, Gianluca Vialli è servito principalmente a fornire un limite temporale ai potenziali acquirenti: il patron doriano ha fatto sapere all'ex bomber di aspettarsi un'offerta entro il fine settimana, anche perchè sino ad oggi l'unica proposta che è stata fisicamente sottoposta al Viperetta era stata quella iniziale di 50 milioni (con annesso 'disegnino osceno' in risposta) da cui poi è nata la trattativa per la cessione.I negoziati si sono sviluppati in vari incontri a Londra, guidati da Antonio Romei e dal direttore operativo Bosco ma senza nuove offerte o manifestazioni di interesse. E' questo il motivo alla base della telefonata diretta di domenica tra Vialli e Ferrero. La novità di oggi però è che da adesso il gruppo York Capital dovrà rapportarsi direttamente con un, una società di consulenza ​esterna che ormai tipica nelle operazioni di finanza straordinaria che coinvolgono le società. La Samp cercava una figura simile già da qualche tempo , e secondo Il Secolo XIX avrebbe deciso di affidare il compito a. L'istituto di credito accompagnerà il club blucerchiato nelle prossime fasi della trattativa e pure in quelle che potrebbero eventualmente nascere. Una, ad esempio, è quella con l'altro fondo interessato a rilevare la Samp, che ha preannunciato un'offerta nelle prossime ore. Si tratta di un gruppo inglese, rappresentato però da un uomo d'affari arabo che avrebbe promesso alcune clausole molto particolari, ad esempio quella di lasciare Massimo Ferrero come presidente.