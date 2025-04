Chelsea-Tottenham: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La 30esima giornata della Premier League 2024/25, turno infrasettimanale di campionato, si chiude con un derby di Londra, uno dei più sentiti:Seconda stracittadina consecutiva per i Blues di Enzo Maresca, reduci dalla sconfitta di misura contro l'Arsenal, mentre gli Spurs di Ange Postecoglou sono caduti sul campo del Fulham.Il Chelsea, con 49 punti, è in piena lotta per un posto in Champions League mentre il Tottenham (34 punti) è nella parte bassa della classifica.Tutte le informazioni su Chelsea-Tottenham:

: Chelsea-Tottenham: giovedì 3 aprile 2025: 21.00: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213): Sky Go, NOW: Sanchez; Fofana, Badiashile, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Sanchez, Enzo Fernandez, Nkunku; Pedro Neto.. Maresca.: Vicario; Spence, Romero, Davies, Udogie; Bentancur, Gray, Bissouma; Johnson, Solanke, Son.. Postecoglou.

- La sfida tra Chelsea e Tottenham sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213).- Chelsea-Tottenham sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app di Sky Go, servizio a loro riservato; un'altra opzione è offerta dalla piattaforma NOW acquistando il 'Pass Sport'.