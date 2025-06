Chi è Carlos Cuesta, l'assistente di Arteta ed ex Juve vicino alla panchina del Parma

Getty Images

Dopo l'addio di Cristian Chivu, che stava per firmare il rinnovo di contratto fino al 2027 ma si è trovato in mano la chiamata della "sua" Inter, ilsi è dovuto rituffare sul mercato allenatori e dopo alcuni giorni di valutazione la scelta sembra essere caduta su, che verrebbe ad essere di gran lunga il tecnico più giovane del campionato italiano. Sky e Fabrizio Romano convergono su questo nome, dandolo come molto vicino in quanto

- L'Arsenal, però, è allenato da Mikel Arteta. Nessun errore, Carlos Cuesta García, spagnolo di Palma di Maiorca,. Prima. Cuesta ha conseguito il corso da allenatore, è in possesso della Licenza UEFA Pro e parla sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, portoghese, francese e catalano). Da cinque anni al fianco di Mikel Arteta (insieme a Steve Round, Albert Stuivenberg, Miguel Molina e Andreas Georgson), ha curato lo Sviluppo Individuale dei calciatori con un focus sulle abilità tecniche e sui principi tattici.

. Lo spagnolo ha iniziato la sua carriera da assistente all'età di 18 anni, contemporaneamente all'ingresso nell'Academy dell'Atletico Madrid come allenatore. In seguito è diventato il responsabile della squadra Under 13 e ha anche studiato all'Università di Porto. Curiosità: durante le sue due stagioni alla Juventus, Cuesta fu principalmente vice dell'Under 17, ma lavorò anche con l'Under 23, allenata all'epoca da Fabio Pecchia, ex tecnico del Parma sollevato dall'incarico a febbraio proprio per fare spazio a Chivu.