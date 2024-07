Getty Images

Ilha raggiunto l'accordo per, che presto sarà un nuovo attaccante dei granata. Lo scozzese classe 1996 arriva a parametro zero, dopo essersi svincolato dal. Le prime voci dell'interessamento da parte del club di Urbano Cairo erano circolate dall'Inghilterra. Ora l'intesa tra le parti è stata trovata e mister Paolo Vanoli potrà contare su un nuovo innesto su cui fare affidamento durante il prossimo campionato.- Adams inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’, un club dilettantistico inglese. Dopo aver messo in mostra grandi qualità, l'attaccante fa il primo grande passo e si trasferisce allonel 2014. In poco tempo diventa il punto di riferimento del reparto offensivo del club inglese, tanto che in 55 presenze colleziona 15 gol e 5 assist. Nel 2016, poi, Adams si trasferisce ale con i Blues mette a segno 38 gol in 123 presenze. Il 2019 è l'anno della consacrazione e il classe 1996 ottiene il passaggio in Premier League, dove si trasferisce nelper circa 15 milioni di sterline. Sono 5 le stagioni disputate dal centravanti con i Saints e i numeri parlano di 48 reti e 20 assist in 191 presenze totali.

- Nonostante sia nato in Inghilterra a Leicester, Adams ha deciso di rappresentare la, grazie alle origini della madre, per avere più chance di ottenere una chiamata in nazionale. Chiamata che è arrivata per la prima volta nel marzo 2021 in una gara, contro l’Austria, valevole per le qualificazioni ai Mondiali.