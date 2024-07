Torino, UFFICIALE: preso il nuovo portiere

Maurizio Borsari/AFLO

Adesso è ufficiale: Albertoè un nuovo giocatore del. Ad annunciarlo è stato il club granata con un comunicato, con il portiere che arriva dala titolo definitivo: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Benevento Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Paleari. Il portiere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva.Paleari è nato a Giussano il 29 agosto 1992. Cresciuto calcisticamente nel Seregno, ha militato anche per tre anni nel settore giovanile del Milan. Dopo aver vestito tra le altre le maglie di Mantova, Virtus Verona e Giana Erminio, nel 2016 si è trasferito al Cittadella dove in quattro stagioni ha disputato 102 partite. Acquistato dal Genoa, il 30 novembre 2020 ha fatto il suo esordio in Serie A nel match disputato contro il Parma. Al Benevento dal luglio 2021, con la squadra giallorossa ha collezionato 114 gare.

Laureato in Scienze Motorie, con la maglia azzurra ha vinto le Universiadi 2015, che si sono disputate a Gwangju, in Corea del Sud.Tutto il Torino Football Club accoglie Alberto Paleari con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".