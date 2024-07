Torino e Sassuolo su Verde dello Spezia: la situazione

Torino e Sassuolo cercano fantasia per l'attacco, i dirigenti dei due club hanno acceso i riflettori in casa Spezia dove c'è un giocatore che hanno messo nel mirino: si tratta di, attaccante esterno classe '96 che dopo tre anni potrebbe lasciare i bianconeri. La società è pronta a valutare proposte per Verde, al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali ma sia Torino che Sassuolo nei prossimi giorni potrebbero fare una mossa concreta.- 28 anni compiuti un mese fa, Verde è un jolly dell'attacco che lì davanti può giocare ovunque:: sulla fascia sinistra, da seconda punta, da trequartista, può fare l'attaccante centrale e in carriera è stato schierato anche esterno nella linea dei centrocampisti.

- Nell'ultima stagione Verde ha totalizzato 31 presenze considerando tutte le competizioni, 29 in campionato e due in Coppa Italia. Quasi sempre titolare nelle formazioni di D'Angelo - è subentrato solo 6 volte - l'attaccante cresciuto nel settore giovanile della Roma, portando otto punti in classifica allo Spezia