Chi è il Thuram più forte? Nel 2025 Khephren segna più del fratello. E forse Marcus aveva ragione

AFP via Getty Images

Come possono cambiare le cose nell'arco di pochi mesi: chiedere ai fratelli, che la scorsa estate si sono ritrovati entrambi a giocare in Italia, con Marcus che ha accolto Khephren lanciando la sfida all'allora neo centrocampista della Juventus da campione d'Italia in carica con l'Inter. Un inizio che, per l'ex Nizza, non è stato semplice, nonostante la buona partenza della squadra di Thiago Motta.Mentre Marcus si faceva carico anche della quota gol di Lautaro Martinez trascinando l'Inter nella prima parte di stagione, Khephren ha trovato la prima gioia personale a Udine, vedendosela scippata a livello di tabellino dal tocco di Okoye. Si è preso piano piano la scena giocando spesso accanto a Locatelli e ha segnato, fruttando un punto (2-2) con i suoi primi due gol in bianconero. Da lì in poi, e nonostante i continui tentativi di Motta di riabilitare Koopmeiners arretrandone il raggio d'azione,

Di più:, perché il record di 6 tra reti e assist stabilito nel 2021/22 e nel 2022/23 con il Nizza è già stato battuto a marzo:Il paradosso è che: al gol contro il Verona si aggiunge il pezzo di bravura individuale che ha prolungato ai rigori la disastrosa serata di Coppa Italia contro l'Empoli ("figlio unico", lo sfottò social di Tikus), quindisegnato dall'interista in campionato sempre agli azzurri. Va detto: Marcus Thuram sta pagando condizioni fisiche non perfette, all'esatto opposto del fratello che ieri l'ha omaggiato mimandone l'esultanza: "E' quella di mio fratello, il mio idolo. Tanto lui non è geloso".

E su questo ha ragione. Anzi, in tempi non sospetti, ovvero chi sia il più forte dei due fratelli: "Se confermo il fatto che sia molto forte?. Meglio in Premier League o in Serie A? Può giocare ovunque", aveva detto al Corriere della Sera quando ancora quello della Juventus era solo un interesse e nulla più. "Del resto può imparare prima dal padre e poi dal fratello, è fortunato". E infatti l'esultanza l'ha imparate piuttosto bene!