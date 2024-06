Chi è Omari Forson, il nuovo colpo del Monza arriva dal Manchester United

Getty Images

Ilbatte il primo colpo dell'estate, Adriano Galliani piazza l'acquisto per l'attacco del futuro: è in arrivo. Il club biancorosso ha definito l'arrivo del giovane talento, classe 2004, che martedì 11 giugno, come riferito da Sky Sport, ha firmato il contratto che darà il via alla sua nuova avventura in Serie A.Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo gioiello del Monza.- Nato il 20 luglio del 2004 ad Hammersmith, uno dei quartieri nella parte ovest di Londra, Omari Forson è un calciatore inglese capace di svariare su tutto il fronte d'attacco. Nasce come trequartista, ma ha dimostrato di saper giocare anche come esterno offensivo sfruttando la qualità con il suo piede mancino.

- Dopo aver mosso i primi passi nei settori giovanili di, nel 2019 è entrato nel vivaio del. Nel 2021, al debutto in Youth League con i Red Devils, è andato a segno contro l'Atalanta. Nel febbraio di quest'anno, invece, è arrivato l'esordio in Premier League contro il Wolverhampton. Presenza costante anche nelle nazionali giovanili dell'Inghilterra: Under 15 (debutto contro l'Italia nel 2019), poi Under 16, Under 19 e Under 20, l'Under 21 il prossimo passo.- Forson metterà la firma su un contratto di quattro anni, che lo legherà al Monza fino al

- Il Monza prenderà Forson a. Il suo contratto con il Manchester United in scadenza al 30 giugno non verrà rinnovato e dunque il giocatore ha potuto muoversi per trovare un'altra sistemazione.