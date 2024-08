Chi è Pelmard, il nuovo acquisto del Lecce

AFP via Getty Images

Tra le tante scommesse del Lecce per la nuova stagione c'è, un francese classe 2000 che andrà a rinforzare la difesa di Gotti.. Sulla carta dovrebbe essere la prima alternativa a Baschirotto e Gaspar, ma è un difensore duttile che può giocare anche largo a destra da vice Gendrey o un'opzione in più sull'altra fascia.- Pelmard ha debuttato in Ligue 1 con la maglia del Nizza col quale ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile: in campionato ha esordito con Patrick Vieira in panchina che l'ha fatto giocare da terzino sinistro titolare nella trasferta contro l'Amiens a quasi 19 anni., giocandole tutte da titolare tranne in una sola occasione, e rimanendo sempre in campo per tutti i 90 minuti.

- Centrale di 1,80 metri che si può adattare anche in altri ruoli sulla linea difensiva, nel 2022/23 era in quel Basilea che ha affrontato la Fiorentina nella doppia semifinale di Conference League persa ai supplementari.prima in Svizzera - dove tra i compagni di squadra c'era Calafiori - e poi nel Clermont, col quale si è messo in evidenza nonostante l'ultimo posto in Ligue 1 e la retrocessione a fine stagione. In nazionale ha fatto una manciata di partite dall'Under 17 all'Under 21, giocando anche un Mondiale e un Europeo con l'U17.