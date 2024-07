Chi è Vito Dell'Aquila, la leggenda del Taekwondo azzurro

Getty Images

Classe 2000 e già un oro olimpico in bacheca. Vito Dell’Aquila a Parigi difende il capolavoro di Tokyo 2020, dove si è imposto nella categoria 58kg. Stella del taekewondo, originario di Mesagne e quindi pugliese, cerca a 24 anni un clamoroso bis olimpico, impresa non ancora riuscita a nessun atleta nella stessa categoria. Sognare è lecito.Dell’Aquila ha ottenuto il suo primo podio internazionale in una grande manifestazione ai mondiali di Muju 2017. Agli Europei di Kazan 2018 ha vinto la medaglia di bronzo. Dopo la vittoria di Tokyo contro il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, nel novembre 2022, ai Mondiali di taekwondo in Messico, ha conquistato la medaglia d'oro battendo in finale il sudcoreano Jun Jang. Arriva pronto a Parigi, avendo vinto nel 2024 i campionati europei di Belgrado, imponendosi sempre nei 58 kg.

Il programma olimpico prevede l’esordio di Vito martedì 7 agosto in mattinata. La finale è in programma nella stessa giornata alle ore 22. Un unico giorno per riscrivere la storia.