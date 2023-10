La prestigiosa rivista britannica The Guardian ha stilato come ogni anno la lista dei 17enni più forti al mondo. E come l'anno scorso, ci sono tre italiani: si tratta dell'ormai noto Simone Pafundi dell'Udinese, chiamato diverse volte in Nazionale dall'ex ct Mancini, del portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli e del centrocampista della Roma Mattia Mannini. Spiccano anche Warren Zaire-Emery del Psg ed Endrick del Palmeiras, già acquistato dal Real Madrid.



ALGERIA



Moslem Anatouf (Moloudia Club)



ARGENTINA



Claudio Echeverri (River Plate)

Gianluca Prestianni (Velez Sarsfield)



AUSTRALIA



Nestory Irankunda (Adelaide United)



AUSTRIA



Oliver Lukic (Liefering)



BELGIO



Oliver Duranville (Borussia Dortmund)



BRASILE



Kaua Elias (Fluminense)

Endrick, Luis Guilherme e Vitor Reis (Palmeiras)



BULGARIA



Valentin Yotov (Bayern Monaco)



BURKINA FASO



Ousmane Camara (Rahimo FC)



COLOMBIA



Brayan Mateo Caicedo Ramos (Cyclones de Calì)



CROAZIA



Noa Skoko (Hajduk Spalato)



DANIMARCA



Tobias Slotsager (Odense)



ECUADOR



Allen Obando (Barcellona)



FRANCIA



George Ilenikhena (Anversa)

Eli Junior Kroupi (Lorient)

Warren Zaïre-Emery (Psg)



GEORGIA



Aleksandre Peikrishvili (Dinamo Tbilisi)



GERMANIA



Paris Brunner e Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Noah Darvich (Barcellona)



GRECIA



Stefanos Tzimas (PAOK)



UNGHERIA



Áron Yaakobishvili (Barcellona)



ISLANDA



Daníel Gudjohnsen (Malmo)



ITALIA



Mattia Mannini (Roma)

Tommaso Martinelli (Fiorentina)

Simone Pafundi (Udinese)



GIAPPONE



Gaku Nawata (Kamimura Gakuen High School)



LIBERIA



Divine Teah (Massa Football Academy)

Gael Alvarez (Pachuca)Fidel Barajas (Charleston Battery)Vasilije Adzic (Buducnost Podgorica)Abdelhamid Aït Boudlal (Academie Mohamed VI)Jorrel Hato (Ajax)Tygo Land (Psv)Emmanuel Michael (Simoiben FC)Sverre Nypan (Rosenborg)Valentino Delgado (AD Cantolao)Karol Borys (Slask Wroclaw)Martim Fernandes e Gonçalo Ribeiro (Porto)Enes Sali (Farul Constanta)Matija Popovic (Partizan Belgrado)Sallieu Bah (Central Parade FC)Luka Topalovic (NK Domzale)Kim Myung-jun (Pohang)Marc Guiu (Barcellona)Jon Martín (Real Sociedad)Jorge Rajado (Atletico Madrid)Lucas Bergvall (Djurgarden)Emre Gökay e ​Yunus Emre Konak (Sivasspor)Yasin Ozcan (Kasimpasa)Diego Kochen (Barcellona)Cruz Medina (San Jose Earthquakes)Ihojan Pérez (River Plate)David Martinez (Monagas FC)Le Dinh Long Vu (Song Lam Nghe An)