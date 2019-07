. Tiene banco in casail futuro del gioiellino classe '97, punto fermo per i tifosi viola e al contempo pallino della, che attende notizie dagli USA sulle reali intenzioni della nuova proprietà gigliata. E in questo senso, novità potrebbero arrivare la prossima settimana: secondo quanto appreso da Calciomercato.com,, saranno presenti anche il braccio destro di Commissoe il direttore sportivo della Fiorentina, un faccia a faccia per fare chiarezza sul destino del giocatore.Il cambio di proprietà dello scorso inizio giugno ha cambiato drasticamente le carte in tavola: se i Della Valle avevano dato il via libera a Chiesa per il passaggio in bianconero (con l'accordo già trovato per un),, almeno per un'altra stagione, l'immagine del nuovo corso. E questa posizione sarà ribadita ancora una volta dalla società al giovane Chiesa, chiamato a sbilanciarsi sulle proprie intenzioni, sia per la permanenza a Firenze o per confermare di voler provare una nuova avventura a Torino accanto a Ronaldo e compagni. Settimana prossima il confronto Commisso-Chiesa:@Albri_Fede90 FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com