Tamara Pisnoli, 38 anni, ex moglie di Daniele De Rossi, rischia 10 anni e 9 mesi di carcere con l’accusa di tentata estorsione, lesioni e rapina. La procura ha chiesto questa pena per la donna (oggi sposata con Stefano Mezzaroma) per aver preteso con la forza dall’imprenditore Antonello Ieffi, ex compagno di Manuela Arcuri, un bonifico di 150mila euro dopo avergliene dati 84mila. Il pm, riporta il Corriere della Sera, avrebbe chiesto la stessa condanna per Francesco Camilletti e Francesco Milano, che avrebbero costretto Ieffi a recarsi a casa della Pisnoli dove sarebbe stato picchiato per convincerlo a versare la somma richiesta. Sentenza prevista per il 31 gennaio.



La vicenda risale al 2013. Secondo l’accusa Ieffi sarebbe stato rapito il 17 luglio 2013 per essere portato nell’abitazione della donna, perché non voleva pagare i 150mila euro richiesti. Davanti alla reticenza a pagare di Ieffi la Pisnoli avrebbe detto, secondo le testimonianze: “Sai quanto ce metto a fa ammazza na persona? Basta che metto 10mila euro in mano a un albanese. Non ce metto niente!”. Ieffi non cede, iniziano a picchiarlo, lo feriscono con un coltello. Una volta libero l’imprenditore ha denunciato la vicenda.