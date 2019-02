Chievo in campo verso la gara col Genoa del prossimo turno di campionato. Aggiornamenti importanti dall'infermeria, riportate dal report ufficiale: "Nenad Tomovic ha svolto terapie e lavori individuali in palestra. Nicolas Frey, Sergio Pellissier, Luca Rossettini e Lucas Piazon hanno svolto un allenamento differenziato. Frey e Pellissier per recuperare dai rispettivi infortuni muscolari, Rossettini e Piazon per i postumi di un’influenza".