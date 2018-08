è il primo match della: in programma sabato alle 18, la partita dà il via alla prima giornata del massimo campionato. Ovviamente, l'importanza dell'incontro e la grande attesa per il medesimo derivano soprattutto dal fatto che si tratti del debutto in Serie A per, il più grande colpo di calciomercato dell'estate, a livello europeo e mondiale., dei quali 30 giocati in Serie A, con un bilancio di 23 vittorie per i bianconeri (22 in Serie A), 8 pareggi (7 in Serie A) e un successo per i gialloblù.(59 in Serie A), mentre il Chievo ne ha realizzate 23 (22 in Serie A). L'ultimo precedente è il 2-0 della Juve al Bentegodi del 18 gennaio di quest'anno (gol di Khedira e Higuain), mentre l'unico successo dei padroni di casa risale al 17 gennaio del 2010 (rete di Sardo). In casa dei clivensi, l'ultimo pareggio è lo 0-0 del 16 ottobre 2011. Fra i bianconeri, il giocatore che storicamente ha giocato più volte contro il Chievo è(ora al Paris Saint Germain), con 12 presenze, mentre fra i calciatori della rosa attuale il più presente è Andrea Barzagli (sei presenze).Per quanto riguarda i risultati nei match di debutto, come vedete nella nostra infografica, il Chievo ha trovato il successo alla prima giornata in tutti gli ultimi tre campionati di Serie A (contro Empoli, Inter e Udinese), mentre la Juventus ha vinto cinque delle ultime sei prime giornate di campionato (oltre a una sconfitta, in casa contro l'Udinese nel 2015-16), senza subire gol in quattro di queste partite.(4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; N.Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Stepinski. All.: Lorenzo D'Anna.(4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Emre Can; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo. All.: Massimiliano Allegri.