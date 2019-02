Così non va. Un pareggio che sà di sconfitta quello maturato ad Empoli dopo essere stati in vantaggio per ben due volte. Si era parlato di carattere, di concentrazione, giusto dopo la partita contro la Fiorentina, proprio per questo tipo di gare contro diretti avversari per una corsa alla salvezza che ora sembra essere sempre più in verticale. Era una partita di quelle da "dentro/fuori", che dovevano sancire o no una volta per tutti la questione di una possibilità di ripresa. Il punto guadagnato serve a poco, ma ciò che lo fa sembrare una sconfitta è proprio il modo in cui è arrivato.



Una squadra che dopo essere andata in vantaggio ha perso completamente la concentrazione, cosa letale se si è in queste situazioni. I colpevoli? Un poco tutti se vogliamo dirla veramente. La difesa, partita discretamente, si è disintegrata e ha fatto man mano acqua da più parti, il centrocampo, con Hetemaj in primis, ha completamente perso le redini del gioco, mentre in attacco il solo povero Giaccherini a cercato di fare qualcosa. Cosa poter dire all'allenatore? Nulla, anche alla luce del fatto che sta già facendo piccoli miracoli da quando è sulla panchina del Chievo.



Serve svegliarsi, almeno per i tifosi, primi ad essere richiamati dalla squadra per essere "uniti". Ci vuole orgoglio e voglia di lottare fino alla fine però, perché anche i tifosi hanno una pazienza, duramente messa alla prova in questa stagione che pare trovar sempre più il "nero" sulla propria strada.