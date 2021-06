Non dipenderà da Allegri se Ronaldo resterà alla Juventus, come previsto tra l’altro dal suo contratto, o se andrà altrove. Max si adeguerà a quanto stabilirà il club, o a quello che deciderà CR7 in prima persona. “Se queda”, resta, ha risposto Georgina a chi glielo ha chiesto incontrandola per strada, ma non so se ha detto la verità, in quanto i segnali che arrivano dal Portogallo non sembrerebbero andare in quella direzione.



Ronaldo è partito di tutta fretta, in piena notte con un volo privato... e io condivido la sua delusione e i suoi dubbi!

