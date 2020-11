. Grazie per aver giocato a calcio e per aver giocato a calcio aUna storia lunga di passioni e di emozioni concentrata in quei sette anni vissuti e consumati nel tuo nome, nei tuoi gol, nelle tue bizzarrìe in campo e fuori. In quei successi che hai regalato a una città intera e a un popolo intero, non soltanto a quello del pallone, che l’abitudine al successo non ce l’aveva proprio.e perché anche se ne arrivasse un altro da chissà quale Universo sconosciuto non avrebbe il tuo sorriso e la tua innata, naturale, genuina napoletanità.. Aveva voglia di scappare via dadove si sentiva prigioniero e ci riuscì con la complicità di, dg azzurro di quel tempo, e di un altro dirigente azzurro illuminato:. Mise piede al San Paolo il 5 di luglio e fu subito assai più di un amore a prima vista. Il fenomeno Maradona al Napoli. Incredibile! “Ma davvero viene Maradona? Chissà, magari qualche volta potrò giocare contro di lui in allenamento”, mormorò pieno d’emozione quella sera, freschissimo campione d’Italia con gli allievi azzurri. Avrebbe fatto assai di più Ferrara, con accanto quel campione che appena arrivato giurò ai napoletani che avrebbe vinto con loro e per loro. Ma la prima vittoria non fu in campo.. “Basta vittimismo. Basta dare agli altri la colpa di tutto ciò che non siamo capaci di fare da soli”, disse. E Napoli seguì convinta e felice quel sorridente, simpatico, sfacciato scugnizzo nato per caso un una Villa Miseria d’Argentina. Anche se in verità Maradona nacque in una clinica e il medico presentandolo alla famiglia disse: è’ nato un maschio tutto testa e culo”.. A Napoli incredibilmente non arriva solo il numero uno del pallone, ma anche un condottiero, un testardo e determinato capitano di ventura che avanza al grido di riscatto in campo e fuori. E così fu,, vinse quel Napoli che appartenne anche a Ottavio Bianchi e Albertino Bigon e a Castellini, Garella, Giuliani, Bruscolotti, Ferrara, Ferrario, Renica, De Napoli, Romano, Careca, Carnevale, Giordano e anche a Crippa, Alemao, Baroni, Celestini, Mauro, Zola, Salvatore Bagni ed altri ancora.- e ce n’è è stato anche di male - quello era sempre e soprattutto il Napoli di Diego Maradona.. Anche quello che ad altri mai avrebbe perdonato. “Ma chi credi di essere? Perché canti alle tre di notte e svegli tutti”, gli urlò una notte di primavera piena una signora avanti con gli anni da un balcone al primo piano. E Lui, appena uscito da un locale dove aveva buttato giù quattro o cinque whisky e coca: “Sono Diego Maradona”, disse. E la vecchietta: “Sei Diego Maradona? E allora canta”, replicò.Ecco:. A Napoli Diego vivrà sempre attraverso il racconto di gol spesso irriverenti e di successi, ma anche di lacrime.e lui, mentre la Seleccion era ancora nello spogliatoio, andò a piangere da solo nel pullman che aspettava per portar via la squadra., quando dopo averlo voluto per salvare i Mondiali americani, la Fifa - raccontò a tre cronisti italiani e solo a loro - lo accoltellò alle spalle “scoprendolo”. Strano e infelice destino, il suo: osannato, ammirato, venerato addirittura, cercato da tutti eppure alla fine estremamente solo.