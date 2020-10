Come ogni settimana il CIES, il centro statistico internazionale del calcio, ha elaborato nel suo Weekly Report un'analisi legata alla Serie A. Sotto la lente dìingrandimento dell'istituto è finito questa settimana il dato dell'età media dei giocatori schierati dai club nel corso di questo inizio di stagione, con un dato importante che emerge e premia in particolare il Milan impegnato questa sera all'Olimpico contro la Roma. Il Milan ha infatti l'età media più giovane di tutta la Serie A, mentre il Parma è quella più "datata".



Ecco tutti i dati squadra per squadra dalle più "giovani" alle più "vecchi"



Milan - 24,5

Hellas Verona - 25,6

Cagliari - 25,6

Spezia - 26,3

Fiorentina - 26,7

Napoli - 27,4

Udinese - 27,4

Bologna - 27,4

Sassuolo - 27,8

Torino - 27,9

Atalanta - 28

Sampdoria - 28,2

Juventus - 28,4

Roma - 28,4

Inter - 28,7

Lazio - 28,7

Genoa - 28,8

Crotone - 29

Benevento - 29

Parma - 29,7