Andrea Cistana si sta confermando in Serie A dopo la grande passata annata coincisa con la promozione dalla B. Il centrale classe '97 del Brescia figura tra i migliori nel suo ruolo per la media-voto collezionata nelle prime 6 giornate e ha finito per attirare le attenzioni delle big italiane. Dopo la Juve, anche Inter, Milan e Napoli hanno iniziato a seguirlo con assiduità durante le sue partite.