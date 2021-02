Una gaffe inaspettata. Nella compilazione della lista Uefa, infatti, l'Ajax ha commesso un errore clamoroso, dimenticando un giocatore. E non un giocatore qualunque, ma Sebastien Haller, franco-ivoriano pagato 22,5 milioni di euro nella scorsa sessione di mercato. Conti alla mano, l'ex West Ham è l'acquisto più costoso della storia del club olandese. L'impatto con l'Ajax, inoltre, è stato decisamente positivo: in 6 presenze, 2 goal e 4 assist per lui, incredibilmente dimenticato in fase di compilazione lista. La conferma arriva direttamente da un portavoce del club biancorosso, che spiega: "Siamo al lavoro con la KNVB (Federcalcio olandese) e l'UEFA per capire come tutto è andato storto".