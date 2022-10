Episodio clamoroso in Colombia nel corso della partita tra Jaguares de Cordoba e Independiente Santa Fe, vinto dai padroni di casa per 2-1. A prendersi i titoli è stato il difensore ospite Geisson Perea, a causa di un gesto inconsulto che ha fatto subito il giro del mondo: dopo appena tre minuti di gioco, dopo che l'arbitro aveva fischiato una punizione per i Jaguares, il giocatore schierato in barriera, ha inspiegabilmente abbassato i pantaloncini mostrando le proprie parti intime all'avversario