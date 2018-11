Il matrimonio fra l'ex ad della Juventus, Beppe Marotta e l'Inter si farà, ma nelle ultime ore c'è qualcuno che ha provato ad inserirsi nell'accordo con i nerazzurri. Si tratta del presidente del Palermo, Maurizio Zamparini.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi Zamparini ha contattato Marotta per proporgli un ruolo dirigenziale nel Palermo. L'offerta consisteva in una posizione di alto spessore in società più una quota sostanziosa al fianco dei nuovi soci pronti a investire nella società rosanero.